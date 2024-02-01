Общество 01 февраля 2024, 12:33 Психолог Колмановский посоветовал не доверять ИИ при поиске партнера

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Приложение для знакомств Tinder добавило функцию, работающую на основе искусственного интеллекта. В беседе с ИА НСН нововведение прокомментировал психолог Александр Колмановский.

По его словам, успешный подбор пары с помощью ИИ не гарантирует продолжительность отношений.

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«Неизвестно, насколько находка удачная», — отметил специалист.

Он призвал не доверять в данном вопросе нейросети как последней инстанции.