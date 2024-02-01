01 февраля 2024, 12:33
Психолог Колмановский посоветовал не доверять ИИ при поиске партнера
Приложение для знакомств Tinder добавило функцию, работающую на основе искусственного интеллекта. В беседе с ИА НСН нововведение прокомментировал психолог Александр Колмановский.
По его словам, успешный подбор пары с помощью ИИ не гарантирует продолжительность отношений.
Реклама
«Неизвестно, насколько находка удачная», — отметил специалист.
Он призвал не доверять в данном вопросе нейросети как последней инстанции.
Отношения
Психология
Реклама
Реклама