05 марта 2024, 18:15
Психолог Кочетова: зависимость от гаджетов грозит проблемами с сенсорным развитием у детей
Психолог Юлия Кочетова посоветовала соблюдать баланс при использовании гаджетов. У детей зависимость от электронных устройств может привести к серьезным последствиям, отметила эксперт в беседе с RT.
Среди них — нарушения сна, тревожность, проблемы с позвоночником, сенсорным развитием и моторикой, пояснила специалист.
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Кочетова рекомендовала родителям следить за тем, чтобы время, уделенное гаджетам, не превышало время общения и игр. Кроме того, стоит отложить смартфон в период приема пищи.
Дети
Психология
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