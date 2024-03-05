Общество 05 марта 2024, 18:15 Психолог Кочетова: зависимость от гаджетов грозит проблемами с сенсорным развитием у детей

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Психолог Юлия Кочетова посоветовала соблюдать баланс при использовании гаджетов. У детей зависимость от электронных устройств может привести к серьезным последствиям, отметила эксперт в беседе с RT.

Среди них — нарушения сна, тревожность, проблемы с позвоночником, сенсорным развитием и моторикой, пояснила специалист.

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Кочетова рекомендовала родителям следить за тем, чтобы время, уделенное гаджетам, не превышало время общения и игр. Кроме того, стоит отложить смартфон в период приема пищи.