Общество 01 апреля 2024, 16:54 Психолог Кочетова: для отдыха человеку стоит переключиться с работы на другую деятельность

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Для полноценного отдыха стоит переключиться с работы на другую деятельность, во время которой человек будет испытывать приятные эмоции. Об этом рассказала клинический психолог Юлия Кочетова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, именно занятия, при выполнении которых человек испытывает удовольствие, позволяют отдохнуть более качественно. В таких случаях люди делают мало ошибок, выполняют дело хорошо и без утомления.

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«Кроме того, вспомним золотое правило: „лучший отдых — это смена деятельности“. <…> Лучше всего помогает восстановиться такое занятие, которое противоположно тому, что человек делал на работе», — отметила Кочетова.