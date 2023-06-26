Общество 26 июня 2023, 10:56 Психолог Кочетков связал зависимость от компьютерных игр со стремлением человека уйти от реальности

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Нездоровое увлечение человека компьютерными играми связано со стремлением уйти от реальности в виртуальный мир. Об этом сообщил кандидат психологических наук Никита Кочетков в беседе с RT.

По словам психолога, такое желание возникает из-за нереализованных потребностей. Люди с трудностями в общении и в коммуникации особенно подвержены зависимости от видеоигр.

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Кроме того, игры привлекают заранее прописанными целями, которых можно достичь в минимальные сроки. Кочетков отметил, что разработчики тщательно продумывают систему вознаграждений, людям их очень не хватает в реальной жизни.