12 марта 2024, 13:56
Психолог Кочетков посоветовал придумать свой антистресс-предмет для борьбы с тревожностью
Любая вещь, с которой может взаимодействовать человек, способна снизить тревожность. Однако лучше придумать личный антистресс-предмет. Об этом рассказал доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков в беседе с сайтом kp.ru.
По его словам, стоит использовать небольшое изделие, помещающееся в кармане. Форма и материал не столь важны, добавил 7Дней.
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Эксперт также посоветовал выбирать предмет в соответствии с ситуацией. Так, на выступление с докладом он рекомендовал взять ручку, а не спиннер или игрушку.
Психология
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