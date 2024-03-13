Общество 13 марта 2024, 12:05 Психолог Киселев: стресс на работе помогает сотруднику демонстрировать лучшие качества

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Стресс — неотъемлемая часть практически любой профессиональной деятельности. Такое состояние имеет множество недостатков, однако оно может приносить и пользу. Об этом рассказал психолог Вадим Киселев в беседе с «Известиями».

По его словам, беспокойство и эмоциональное напряжение на работе позволяют мотивировать сотрудников на решение трудных задач. Данная активность способствует личностному и карьерному росту специалиста, пояснил эксперт.

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Он также отметил, что во время стресса человек способен демонстрировать лучшие качества, стремясь доказать свою пользу.