12 марта 2024, 13:43
Психолог Кирсанова: формула отказа-сожаления поможет избежать конфликта
Некоторым людям достаточно сложно отказать окружающим в какой-либо просьбе. Как действовать в данной ситуации, рассказала декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова в беседе с Life.
Эксперт посоветовала использовать в разговоре формулу отказа-сожаления (мне очень жаль, но я не смогу, потому что…). Подойдет и метод отказа-вынужденности (к сожалению, я вынужден отказать, потому что…).
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По словам психолога, эти приемы помогут избежать конфликта, а также сохранить конструктивные отношения, добавил RT.
Психология
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