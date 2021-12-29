Психолог Кирьянова порекомендовала не принуждать себя к веселью на Новый год

Философ и психолог Анна Кирьянова порекомендовала в завершении уходящего года не сравнивать себя с более успешными друзьями и знакомыми, а сосредоточиться на себе и своих достижениях. По ее словам, сравнивая себя с другими, можно легко впасть в депрессию. Об этом написал «ФедералПресс».

«С точки зрения философии, здесь есть парадокс, антагонизм двух реальностей. В праздник все должны радоваться, веселиться, ждать чего-то хорошего. Но сама реальность ничего хорошего нам не сулит, откровенно говоря. А люди весь год чего-то ждали, ждали, что что-то произойдет, и к празднику эта ажитация, внутреннее возбуждение, нервозность обострилась. С одной стороны, человек переутомился от постоянных тревожных и мрачных новостей, от неопределенности, а с другой, ему говорят: «Радуйся, вон мы тебе елку поставили, иди прыгай под ней и загадывай желания», — объяснила специалист.

По ее словам, чтобы не создавалась печальная картина, не надо принуждать себя веселиться. Нет ничего страшного в том, чтобы побыть на Новый год одному, если так сложились обстоятельства. Специалист считает, что это лучше, чем навязаться к кому-то в нервозном состоянии.

Кирьянова отметила, что мы зачастую видим у других людей лишь краткий эпизод из их жизни, поэтому нужно отметить Новый год без сравнений, посмотреть хорошие фильмы, побыть с людьми, которые поддерживают и понимают. Также следует помнить, что слишком высокие ожидания порождают «послепраздничную депрессию».