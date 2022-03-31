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    31 марта 2022, 10:01

    Психолог Кира Макарова рассказала, как помочь ребенку хорошо закончить учебный год

    Полина Гребенщикова

    Приближается конец учебного года, а вместе с ним — итоговые аттестации и экзамены. Психолог Кира Макарова рассказала для «ФедералПресс», как помочь школьнику закончить учебный год легко и без стресса.

    Психолог Кира Макарова рассказала, как помочь ребенку хорошо закончить учебный год

    «Выстраивать режим дня (он необходим, как воздух, на решающем этапе), больше гулять и радоваться солнцу, и, конечно, обязательно контролировать учебный процесс у ребенка. Ненавязчиво, но контролировать», — посоветовала психолог.

    Не стоит вести с ребенком долгие и нравоучительные беседы об экзаменах, но можно иногда ненавязчиво напоминать, что год должен закончиться хорошо. Не нужно увеличивать нагрузку на ребенка. Вместо этого стоит строить планы на лето, чтобы у ребенка была мотивация.

    «Именно это поможет убрать излишнюю нервозность итогового этапа учебного года. И верить, верить в ребенка! Обратить внимание на те предметы, которые сложно даются или по которым имеются плохие оценки», — сказала психолог.