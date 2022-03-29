Психолог Кира Гольдштейн рассказала, как выбрать школу для ребенка

Выбор школы для ребенка — сложное и ответственное дело, которое часто пугает родителей. Психолог Кира Гольдштейн для «Газеты.ru» рассказала, на что следует обратить внимание при изучении вариантов.

Самое главное — выбрать хорошего учителя, ведь именно он будет наставником и даже моральным ориентиром для ребенка.

«Учитель — это тот самый наставник, который помогает ребенку войти в мир учебы. Он учит исследовать окружающий мир с помощью разных инструментов: логических, математических, литературных. И, конечно, такой учитель должен быть в этом заинтересован сам», — сказала психолог.

Хорошо нужно подумать, что именно выбирать: частную школу с определенным уклоном или обычную государственную. В частной школе к ребенку вероятнее будет индивидуальный подход, однако и нагрузка будет больше, написал kp.ru.

«Лучше всего учитывать индивидуальные особенности, уровень интеллекта и способности ребенка», — пояснила Гольдштейн.