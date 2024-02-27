Общество 27 февраля 2024, 18:50 Психолог Кичаев: справиться с зависимостью от маркетплейсов поможет список расходов

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Многие россияне замечают за собой зависимость от покупок различных товаров на маркетплейсах. Побороть ее поможет составление списка расходов, сообщил психолог Александр Кичаев в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, при постоянном изучении ассортимента сетевых торговых площадок необходимо проанализировать свое потребительское поведение. Для этого можно выписать на бумаге все расходы и понять, все ли товары были так сильно нужны.

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«Когда человек включает голову и приходит к выводу, что многие покупки он сделал под влиянием манипуляций маркетологов, он понимает, что у него есть проблема», — отметил Кичаев.