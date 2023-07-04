Общество 04 июля 2023, 17:49 Психолог Кичаев порекомендовал прислушиваться к советам, которые раздают люди, вызывающие доверие

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К советам, которые раздают люди, вызывающие у вас уважение и доверие, можно смело прислушиваться. Во всех остальных случаях только человеку решать, имеет ли совет какую-то ценность для него. Об этом рассказал психолог и коуч Александр Кичаев, передала «Вечерняя Москва».

Что касается советов от руководителей, то это прямая обязанность работника — прислушиваться к нему. Во всех остальных случаях можно ответить простой фразой «я вас услышал», написал «Петербургский дневник».

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Когда советы раздают родители, можно им напомнить о том, что вы уже взрослый человек, и что можете принимать ответственность за свою жизнь, добавил психолог.