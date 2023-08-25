Общество 25 августа 2023, 12:54 Психолог Кичаев: хороший отдых летом поможет избежать осенней депрессии

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Лучшей профилактикой депрессии с наступлением осени станет качественный летних отдых. Об этом сообщил психолог и коуч Александр Кичаев, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, отдых в горах и на море летом поможет людям не терять энергию с приходом пасмурных дней. Также человеку важно делать паузы в работе и отвлекаться от рутинных задач.

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Врач напомнил, что затяжная депрессия является серьезным диагнозом, справиться с которым можно только обратившись к врачу.