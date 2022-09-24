Частичная мобилизация: советы психолога | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 14:17 Поделиться Telegram

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Viber Психолог рассказал, как принять условия частичной мобилизации Психолог Кичаев: россиянам нужно смириться с приоритетностью вопроса выживания фотобанк МО

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Психолог Александр Кичаев рассказал «360», что в нынешней ситуации следует смириться с тем, что вопрос выживания вышел на первый план. Тогда бытовые проблемы будут казаться мелкими, уточнил специалист.

«Сейчас человек поставлен перед экзистенциальным выбором. Если до определенного момента были какие-то бытовые заботы, что-то купить, отремонтировать, какие-то там отношения построить и так далее. Сейчас идет вопрос выживания нации, народа, это есть более глубинный уровень. Первый шаг — осознание того, что сейчас, другое время, соответственно, другие интересы, другие ценности, другое поведение. Как только это осознается и мужчинами, и женщинами, тогда начинаешь относиться к каким-то неурядицам, скажем так, легче», — рассказал психолог и посоветовал использовать разные техники для расслабления, например, дыхательные упражнения и медитации.

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Психолог рассказал, что люди, которых мобилизовали, и их близкие испытывают следующие стадии: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Чтобы проще пережить случившееся, Кичаев рекомендовал не застревать на этапах гнева или депрессии. Чем быстрее наступит принятие, тем будет легче, заявил он. Детям, у которых отца призвали на фронт, можно рассказать, что «папа уехал в командировку» или «папа сражается с драконом», заключил психолог.

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