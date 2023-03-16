16 марта 2023, 17:14
Психолог Карнаух заявил, что неумение общаться с людьми приводит к самоизоляции
Клинический психолог Иван Карнаух в разговоре с изданием «ФедералПресс» объяснил, почему одиночество может негативно сказаться не только на жизни в целом, но и на здоровье человека.
Как заметил медик, чаще всего именно неграмотно выстроенная коммуникация с людьми приводит к одиночеству, а оно, в свою очередь, — к психологическим проблемам.
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«Неумение общаться с людьми приводит к самоизоляции. Но это провоцирует нарастание внутренней тревожности. А потом и до невроза недалеко», — сказал психолог.
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В таких ситуациях, отметил Карнаух, поможет поход к специалисту. Психолог разберется в первопричинах состояния, которое стало мешать жить полноценной жизнью.
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