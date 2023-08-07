Общество 07 августа 2023, 14:50 Психолог Карнаух: вынужденное одиночество в старости переживается очень болезненно

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В России с каждым годом увеличивается количество незамужних женщин и неженатых мужчин. О том, чем грозит жизнь в одиночестве в старости, рассказал клинический психолог Иван Карнаух в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в пожилом возрасте одинокому человеку может быть очень тяжело, в старости отсутствие близких людей переживается болезненно. Кроме того, с каждым годом людям становится все сложнее заводить друзей.

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Психолог отметил, что в юном возрасте компенсировать отсутствие любимого человека легко работой и разнообразным общением, в старости это сделать непросто.