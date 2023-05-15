Общество 15 мая 2023, 10:31 Психолог Карнаух: социальный контакт с людьми поможет человеку разобраться в своих проблемах

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В современном мире нередки случаи, когда человек вынужден решать все проблемы в одиночку. В таких ситуациях нельзя оставаться наедине со своими мыслями, рассказал клинический психолог Иван Карнаух в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, одним из самых действенных способов в этом случае станет прогулка среди прохожих. Именно социальный контакт с людьми поможет человеку разобраться в насущных проблемах.

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Психолог также напомнил, что в трудных жизненных ситуациях все люди ищут поддержку среди общества.