Общество 15 мая 2023, 10:22 Психолог Карнаух: процесс примирения супругов ускорит совместная встреча с друзьями

Читать 360tv в

Затяжные конфликты между супругами зачастую приводят к распаду семьи. О том, как паре быстро помириться после ссоры, рассказал клинический психолог Иван Карнаух в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, партнерам очень важно сделать первый шаг и начать разговор. Для этого можно пригласить в гости друзей, в кругу близких людей пара невольно будет общаться друг с другом.

Реклама

Психолог отметил, что также наладить отношения после ссоры супругам поможет любой незначащий вопрос, заданный в мессенджере.