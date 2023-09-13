Общество 13 сентября 2023, 11:46 Психолог Карнаух призвал быть честными, заводя отношения после 30 лет

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Когда люди начинают отношения после 30 лет, у каждого за плечами уже есть свой багаж, который не стоит скрывать. Об этом «ФедералПресс» рассказал клинический психолог Иван Карнаух.

По его словам, нужно быть максимально честными и открытыми друг с другом и принимать, что у каждого есть прошлое, возможно, болезненное. В силах двух людей создать безопасное пространство, которое будет комфортным им обоим. Еще один серьезный момент — важно понимать, что человек уже сформировался и не изменится.

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«Посмотрите еще раз более внимательно на его ценности, взгляды на жизнь и спросите себя: кажутся ли они вам привлекательными? Нравится ли вам его внешний вид? Как он общается?» — предложил психолог.

Стоит принять тот факт, что человек останется таким, и нужно еще раз подумать, хочется ли быть с ним и дальше.

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