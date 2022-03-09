Психолог Карнаух посоветовал при патологическом стрессе устроить психологическую диету

Психолог Иван Карнаух посоветовал россиянам, испытывающим патологический стресс, ограничить потребление информации и оградиться от токсичных людей, то есть устроить себе так называемую психологическую диету. Об этом написал Ura.ru.

«Постоянный поиск плохих новостей можно назвать патологическим стрессом. Стресс — это защитная реакция. Если перешагнуть некий рубикон, то он превращается в дистресс, который разрушает организм. Есть люди, которые непроизвольно индуцируются плохими новостями. Они должны знать, что нужно ограничить потребление такой информации. Как диета существует при соматическом желудочно-кишечном заболевании, также диета должна быть психологической, если вы чувствительны к такому», — сообщил психолог.

Он добавил, что с токсичными людьми, в руки которых попадает отрицательная информация и они активно начинают ее распространять, надо ограничить общение. По словам эзотериков, они «высасывают» энергию.

Как рассказала психолог Елена Перминова, некоторые люди пытаются постоянно читать новости, поскольку у них, таким образом, появляется иллюзия контроля. Такое поведение может грозить неврозом не только для самого человека, но и для его близких.