Общество 24 июля 2023, 14:01 Психолог Карнаух порекомендовал на новом рабочем месте меньше говорить и больше слушать

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На новом рабочем месте, чтобы лучше понять коллектив, необходимо меньше говорить и больше слушать. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказал клинический психолог Иван Карнаух.

Специалист порекомендовал найти того человека, с кем вам будет легко общаться, или же подождать, когда такой человек сам вас найдет. Как только такой друг появится, адаптация в коллективе сразу пойдет легче, добавил Карнаух.

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Психолог подчеркнул, что любой коллектив держится на малых группах из двух-трех человек.