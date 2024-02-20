Общество 20 февраля 2024, 15:23 Психолог Карнаух: обычно мужчины попадают к психологам благодаря женщинам

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Многие мужчины считают обращение за помощью квалифицированного психолога проявлением слабости. В основном они попадают на прием благодаря женщинам, сообщил психолог Иван Карнаух в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, обычно это случается в период бракоразводных процессов. Мужчины тяжело переживают конфликты, однако всеми способами пытаются это скрыть и вести себя так, как будто ничего не произошло.

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«А когда напряжение вырастает до необъяснимой тревоги — начинают пить. Это помогает, но временно. К нам идут в основном мужчины с женским характером: неуверенные, эмоционально-впечатлительные, нерешительные, витающие в облаках», — отметил Карнаух.