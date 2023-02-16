Общество 16 февраля 2023, 15:28 Психолог Карина Мойченко объяснила, почему люди ищут драму в отношениях

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Пары часто склонны драматизировать и искать накал страстей, но это не путь к здоровым отношениям. Об этом Рravda.Ru рассказала психолог, коуч, основатель закрытого женского клуба «Искусство быть женщиной» Карина Мойченко.

По ее словам, люди черпают ролевые модели отношений с детства. Так, если в у родителей было много драматизма, вероятно, то же самое и будет искать во взрослом возрасте их чадо.

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Кроме того, на формирование представлений о жизни пары влияет литература и кинематограф. Все знаменитые историе любви полны преград и переживаний, накала страстей и острых моментов. Но, по словам психолога, все это не демонстрирует здоровых отношений.

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По сути драма — это выброс накопившихся эмоций. Если у человека нет других каналов, он сливает все в отношения. Но Карина Мойченко посоветовала все же найти другие пути избавления от излишка эмоций, например, заняться спортом.