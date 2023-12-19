Общество 19 декабря 2023, 18:51 Психолог Карина Еремян рассказала, что ранняя седина может появляться у человека, сильно переживающего из-за разлуки

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Ранняя седина может возникать у человека, который потерял того, кого сильно любит, или же ощутил сильную разлуку. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила психолог и автор курса «Психология здоровья» Карина Еремян, комментируя психологические причины этой особенности организма.

Похожая ситуация наблюдается и с алопецией. Эта проблема может возникать у женщин с наступлением климактерического периода, когда она понимает, что больше не способна к размножению.

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Седина и алопеция происходят при изъязвлении плоского эпителия, то есть волосяных волокон. И если при седине исчезает пигмент, то при алопеции волосы выпадают вместе с корнями, добавила Еремян.