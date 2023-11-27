Общество 27 ноября 2023, 17:02 Психолог Карина Чен: «тревожным звоночком» в отношениях является нарушение личных границ

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Нарушение личных границ — один из «тревожных звоночков» в отношениях. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала психолог Карина Чен.

По словам специалиста, колкие шутки в адрес партнера или партнерши в кругу друзей — совсем не норма. Без взаимного уважения доверительных отношений не получится.

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«Пассивная агрессия в адрес друг друга, особенно в обществе, даже колкие, дерзкие шутки, которые заставляют краснеть и гореть от стыда — это не норма. Если в отношениях нет уважения, то все рушится», — сказала специалист.

«Тревожными звоночками» она также назвала разные интересы, ссоры на пустом месте и нарушение баланса значимости.