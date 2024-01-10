Общество 10 января 2024, 16:05 Психолог Карина Чен рассказала, что чрезмерный перфекционизм может указывать на «синдром самозванца»

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Чрезмерный перфекционизм, излишняя самокритика, неуверенность в себе и в своих результатах — все это может говорить о «синдроме самозванца» — явлении, заставляющим специалистов сомневаться в своих достижениях, интеллекте, успехе. Об этом рассказала психолог Карина Чен, передала «Вечерняя Москва».

Перед тем, как идти разбираться с проблемой к специалисту, Чен порекомендовала попробовать самостоятельно ответить на вопросы: «Что или кто подпитывает мою неуверенность в своих силах?», «Как можно ограничить влияние таких людей?», «Есть ли рядом со мной люди, которые верят в мой талант?».

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Следует по пунктам выписать на бумагу все достижения, успехи, прохождение курсов, случаи, связанные с поддержкой других людей, добавила психолог.