Общество 28 февраля 2024, 11:16 Психолог Канищева рассказала, что слишком серьезные девушки отпугивают мужчин

Читать 360tv в

Порой даже привлекательные, умные и приятные девушки подолгу остаются одни и никак не могут завязать отношения. Что отпугивает мужчин, Life рассказала семейный психолог, гештальт-терапевт Ирина Канищева.

Она объяснила, что девушки часто совершают одни и те же ошибки. Например, сидят на свидании со слишком серьезными лицами. Мужчины тоже нередко нервничают при первой встречи и ожидают улыбки и большей открытости.

Реклама

Кроме того, не стоит слишком навязываться. Перехватывание инициативы тоже может оттолкнуть кавалера.

«Важно быть открытой для общения, но оставить мужчине возможность быть у руля», — объяснила психолог.

Авторы: