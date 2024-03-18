Общество 18 марта 2024, 13:53 Психолог Канищева рассказала, что самым частым поводом обращения женщин является их низкая самооценка

Читать 360tv в

Чаще всего женщины обращаются к психологам из-за низкой самооценки и неуверенности в себе. Об этом «Газете.Ru» сообщила семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева.

Женщинам свойственно сравнивать себя с кем-то и не видеть своих положительных качеств и достижений.

Реклама

«Низкая самооценка значительно влияет на возможность завязать отношения с тем мужчиной, которого женщина хотела бы видеть рядом с собой, вследствие чего она соглашается быть с тем, кто хотя бы просто проявил к ней интерес», — пояснила специалист.

Такие женщины, даже если их что-то не устраивает, боятся завершить отношения из-за страха одиночества, добавила Канищева.