Общество 26 февраля 2024, 12:44 Психолог Кандыбина: в финансовых вопросах парам следует научиться вести открытый и честный диалог

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Нередко финансовые споры в паре приводят к ссорам и даже к расставаниям. Чтобы как-то урегулировать этот вопрос, необходимо обсудить принцип использования денег еще до вступления в брак. Об этом изданию «Газета.ru» сообщила семейный психолог, специалист сервиса Alter Елена Кандыбина.

Специалист порекомендовала понаблюдать за тем, как деньги распределяются в семье потенциального супруга или супруги. Следует выписать плюсы и минусы разных способов ведения бюджета и поговорить о них с будущим партнером.

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Зачастую пары прибегают к схеме «общий котел», когда решение о крупных тратах принимается совместно, а на небольшие повседневные расходы каждый берет сам столько, сколько ему нужно, добавила психолог.