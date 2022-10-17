Психолог Каменева посоветовала найти хобби, чтобы отвлекаться от плохих новостей | 360°

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Психолог Каменева посоветовала найти хобби, чтобы отвлекаться от плохих новостей

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Профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева в беседе с изданием Life заявила, что лучше всего отвлечься от плохих новостей помогают общение с друзьями, хобби, а также прогулки на свежем воздухе.

Эксперт подчеркнула, что быть в курсе новостей, а также геополитической повестки абсолютно нормально, однако когда это перерастает в навязчивое погружение, то может пострадать психологическое здоровье.

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Кроме того, сильное погружение в новостную повестку отвлекает от текущих дел и задач.

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«Результаты социологических исследований показывают, что сегодня более 80% людей старше 18 лет испытывают зависимость от новостной ленты, пытаются контролировать ход событий, не пропустить чего-то страшного», — заключила специалист.

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