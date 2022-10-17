Психолог Каменева посоветовала найти хобби, чтобы отвлекаться от плохих новостей | 360°

Общество 17 октября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Психолог Каменева посоветовала найти хобби, чтобы отвлекаться от плохих новостей

Читать 360tv в

Профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева в беседе с изданием Life заявила, что лучше всего отвлечься от плохих новостей помогают общение с друзьями, хобби, а также прогулки на свежем воздухе.

Эксперт подчеркнула, что быть в курсе новостей, а также геополитической повестки абсолютно нормально, однако когда это перерастает в навязчивое погружение, то может пострадать психологическое здоровье.

Реклама

Кроме того, сильное погружение в новостную повестку отвлекает от текущих дел и задач.

Реклама

«Результаты социологических исследований показывают, что сегодня более 80% людей старше 18 лет испытывают зависимость от новостной ленты, пытаются контролировать ход событий, не пропустить чего-то страшного», — заключила специалист.

0 0 0 0 0 0