18 апреля 2023, 14:53
Психолог Калистратова посоветовала школьникам чаще гулять в период экзаменов
Близится пора государственных аттестаций и экзаменов, в этот период школьникам и их родителям очень важно уделить должное внимание правильной организации отдыха. Об этом сообщила психолог Анфиса Калистратова в беседе с РИА ФАН.
По словам специалиста, просмотр видеороликов и компьютерные игры не являются полноценным отдыхом, в этих случаях активизируется интеллектуальная деятельность мозга. Лучшим способом отвлечься от рутины станут прогулки на свежем воздухе.
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Как сообщил сайт «Ямал медиа», также в качестве отдыха отлично подойдут занятия спортом.
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