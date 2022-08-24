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    24 августа 2022, 18:22

    Психолог Кадирова рассказала, почему нельзя заставлять старших детей ухаживать за младшими

    Дарья Морозова

    Психолог Елена Кадирова рассказала, что старшие дети не должны против своей воли выполнять функцию няни для младших детей. В первую очередь, это обязанность родителей, уточнила она в разговоре с «Газетой.ru».

    По данным сайта kp.ru, для подростка это слишком сложная задача. Психолог пояснила, что дети в переходном возрасте еще недостаточно взрослые, чтобы заниматься другими детьми, но многие родители этого не понимают.

    «И это не про эгоизм и нежелание вам помочь, а про то, что сейчас перед подростком стоят другие задачи, которые ему важно выполнить, чтобы потом насладиться собственным родительством», — уточнила Кадирова.

    Также она сказала, что если у старшего ребенка все же есть желание позаниматься младшим, то родители должны убедиться, что он сможет сделать все правильно. Например, покормить брата или сестру, уложить спать и так далее.

    Психолог Денис Долгов посоветовал родителям не обижаться на детей, если те уделяют им недостаточно внимания. Он отметил, что дети ничего не должны за свое воспитание,