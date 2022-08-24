Психолог Кадирова рассказала, почему нельзя заставлять старших детей ухаживать за младшими

Психолог Елена Кадирова рассказала, что старшие дети не должны против своей воли выполнять функцию няни для младших детей. В первую очередь, это обязанность родителей, уточнила она в разговоре с «Газетой.ru».

По данным сайта kp.ru, для подростка это слишком сложная задача. Психолог пояснила, что дети в переходном возрасте еще недостаточно взрослые, чтобы заниматься другими детьми, но многие родители этого не понимают.

«И это не про эгоизм и нежелание вам помочь, а про то, что сейчас перед подростком стоят другие задачи, которые ему важно выполнить, чтобы потом насладиться собственным родительством», — уточнила Кадирова.

Также она сказала, что если у старшего ребенка все же есть желание позаниматься младшим, то родители должны убедиться, что он сможет сделать все правильно. Например, покормить брата или сестру, уложить спать и так далее.

Психолог Денис Долгов посоветовал родителям не обижаться на детей, если те уделяют им недостаточно внимания. Он отметил, что дети ничего не должны за свое воспитание,