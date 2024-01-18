Общество 18 января 2024, 12:52 Психолог Качулина: практики осознанности помогут справиться с зимней хандрой

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Жители широт с выраженной сменой сезонов зачастую сталкиваются с зимней хандрой, которая сопровождается вялостью и подавленным настроением. Психолог Ольга Качулина рассказала, как справиться с таким состоянием, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, эффективным способом избавления от уныния являются практики осознанности.

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«Наблюдение и описание своих мыслей, чувств и телесных ощущений помогает уменьшить их влияние на эмоциональное состояние», — пояснила специалист.

Она также посоветовала больше гулять на свежем воздухе при естественном освещении.