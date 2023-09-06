Общество 06 сентября 2023, 13:25 Психолог Юрьева рассказала, что приложения для родительского контроля могут подорвать доверие в семье

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Родителям стоит несколько раз подумать, прежде чем устанавливать на смартфон ребенка приложения для контроля. Об этом Ura.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Ольга Юрьева.

По ее словам, не все дети одинаково реагируют на установку приложений, которые могут отслеживать их перемещения или активность в социальных сетях. Одни понимают, что действия родителей продиктованы необходимостью и требованиями безопасности.

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Другие же видят в этом контроле нарушение личных границ. В таком случае установка таких приложений может серьезно подорвать доверие и разрушить отношения в семье, добавили «Дни.ру».

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