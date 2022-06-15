Психолог Юлия Никас назвала способы борьбы с чувством обесценивания

Психолог, автор собственного метода по работе с сознанием и подсознанием Юлия Никас рассказала, каким образом можно побороть деструктивную установку — обесценивание. Об этом написал сайт «Дни.ру».

По словам специалиста, залогом успеха в работе и личной жизни является любовь и уважение к себе. Порой люди не осознают, как собственное обесценивание приводит к ухудшению всех сфер жизни.

«Быть самокритичным хорошо в меру. Есть разница между «сделаю, если приложу усилия» и «никогда не получится», между «повезет в другой раз» и «не получаю желаемого, потому что не заслуживаю». Вера в себя меняет жизненные сценарии: помогает не упускать возможности, не смиряться с обстоятельствами, которые не устраивают», — отметила психолог.

Она порекомендовала первым делом прийти к мысли, что каждый человек является уникальным и прекрасным по-своему. Кроме того, людям с установкой обесценивания не стоит постоянно прокручивать в голове замечания и оценки, которые давались в прошлом.

«Есть одна очень простая практика, которая поможет в этом. Скажите себе: «Это не правда, что я должна обесценивать себя, для того, чтобы стать лучше. Теперь правда, что я могу любить себя и ценить и исходя из этого становиться лучше», — резюмировала Никас.