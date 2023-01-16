Общество 16 января 2023, 17:02 Психолог Юлия Кузнецова посоветовала, как правильно говорить с ребенком о зависимостях

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Разговор о зависимостях и вредных привычках рано или поздно возникает в любой семье с ребенком, но очень важно выбрать правильные аргументы и позицию. Об этом «Газете.ru» рассказала психолог онлайн-платформы Грань.рф Юлия Кузнецова.

По ее словам, разговор с ребенком должен строиться с позиции взрослого, а акценты следуют делать на последствиях, к которым может привести зависимость. Для дошкольников и учеников начальных классов авторитет родителей непоколебим. Поэтому надо объяснить, что взрослые, хоть и выпивают иногда, но потому что себя контролируют. В противном случае можно сильно заболеть и испортить жизнь себе и близким.

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С подростком без лучше строить разговор на равных и избегать нотаций.

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«Поэтому на первом плане стоит задача укрепления факторов защиты от зависимости: важно в уважительной манере говорить с подростком о жизненных ценностях, поощрять стремление к саморазвитию, проводить вместе время за совместными занятиями», — рекомендовала Юлия Кузнецова.

Она добавила, что нужно вывести подростка на беседу, в которой он будет сам рассуждать о причинах зависимости и давать оценку людям, у которых она есть. Кроме того, важен личный пример. Поэтому родителям стоит задуматься о собственном поведении и серьезнее подходить к организации досуга.