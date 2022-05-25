Психолог Яушева рассказала, какую музыку лучше всего слушать за рулем

Клинический психолог и КПТ-терапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дарья Яушева прокомментировала исследование сервисов каршеринга «Ситидрайв», СберЗдоровья и Звука, в котором говорится, что 93% россиян любят водить машину в тишине. Об этом написала «Газета.ru».

По словам специалиста, спокойная музыка, напротив, благоприятно влияет на водителя и помогает ему чувствовать себя комфортно во время поездки.

«Музыка серьезно влияет на состояние водителя. Спокойная и расслабленная музыка помогает чувствовать себя за рулем комфортно и безопасно. Организм человека буквально подстраивается под тот ритм, который слышит. Учащается или замедляется сердцебиение, дыхание, повышается или снижается уровень гормонов стресса или удовольствия», — сказала Яушева.

Она посоветовала водителям выбирать музыку без слов, чтобы не отвлекаться от дороги.

«Треки необходимо подбирать знакомые, поскольку новая музыка будет отвлекать. Звук не должен быть слишком громкий, содержать много изменений тональности, беспорядочные ритмы, многослойные текстуры и большое разнообразие инструментов и голосов — это может отвлекать от дороги», — резюмировала психолог.