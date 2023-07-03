Общество 03 июля 2023, 14:06 Психолог Яушева назвала нормальным желание уволиться с работы сразу после отпуска

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Психолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дарья Яушева в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что желание человека уволиться сразу после отпуска является нормальным. Такой симптом должен пройти в течение двух недель.

Специалист предупредила, что если депрессивное состояние не отпускает, человеку стоит обратиться за помощью к психологу, написал сайт kp.ru.

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Человек должен насторожиться, если у него появляются следующие состояния: эмоциональный дискомфорт, подавленность, печаль, отчаяние, тревога, чувство вины.