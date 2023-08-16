Общество 16 августа 2023, 18:52 Психолог Яушева: интересные хобби помогут родителям пережить отъезд повзрослевших детей

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У многих родителей, отправивших своих детей учиться в университет в другой город, возникают чувства тревоги и одиночества. О том, как бороться с «синдромом опустевшего гнезда», рассказала психолог Дарья Яушева сайту «Мир 24».

По словам специалиста, депрессивным состояниям на фоне отъезда подвержены те родители, которые воспринимали ребенка и заботу о нем как смысл своей жизни. Если взрослым не найти в этом новые возможности, то ситуация может обернуться депрессией.

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Психолог отметила, что хобби и собственные интересы помогут родителям пережить отъезд повзрослевших детей.