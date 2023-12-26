Общество 26 декабря 2023, 17:25 Психолог Ярослав Лонский посоветовал не спешить с близостью, чтобы не испортить отношения

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Семейный психолог Ярослав Лонский в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что быстрый секс может испортить отношения между людьми, которые еще плохо знают друг друга.

«Вы еще недостаточно знакомы и не можете ответить себе на вопрос: что понравится партнеру в сексе и прикосновения к каким зонам его заводят», — сказал он.

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По его словам, едва знакомые люди могут заняться сексом в том случае, если они не рассматривают отношения как долгосрочные.

Лонский напомнил, что мужчина, который окружил даму заботой и вниманием, всегда рассматривает ее для длительных отношений.