26 декабря 2023, 17:25
Психолог Ярослав Лонский посоветовал не спешить с близостью, чтобы не испортить отношения
Семейный психолог Ярослав Лонский в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что быстрый секс может испортить отношения между людьми, которые еще плохо знают друг друга.
«Вы еще недостаточно знакомы и не можете ответить себе на вопрос: что понравится партнеру в сексе и прикосновения к каким зонам его заводят», — сказал он.
Реклама
По его словам, едва знакомые люди могут заняться сексом в том случае, если они не рассматривают отношения как долгосрочные.
Лонский напомнил, что мужчина, который окружил даму заботой и вниманием, всегда рассматривает ее для длительных отношений.
Секс
психология
Реклама
Реклама