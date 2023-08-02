Общество 02 августа 2023, 00:49 Психолог Ярикова рассказала, что фразу «у тебя всегда так» часто используют абьюзеры

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Фразы «у тебя всегда так», «вообще-то все об этом знают», «ты вообще/сама понимаешь о чем говоришь?» характерны для абьюзивных отношений. Об этом изданию «Страсти» рассказала кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.

Подобного рода фразы, по словам специалиста, сообщают о пренебрежительном отношении к человеку, к которому адресованы эти слова. Абьюзер делает акцент не на поддержании партера, а на его никчемности.

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Произнося фразу «ты вообще/сама понимаешь о чем говоришь?», абьюзер пытается продемонстрировать свое превосходство.