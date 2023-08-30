30 августа 2023, 17:50
Психолог Ярикова: работа над собой поможет пережить измену
Измена способна подкосить даже самого эмоционально стойкого человека. О том, как пережить предательство, рассказала психолог Елена Ярикова рассказала сайту «Страсти».
По словам специалиста, выйти из депрессивных состояний поможет работа над собой. Она включает в себя принятие новой реальности и определение новых жизненных целей.
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Психолог посоветовала людям, столкнувшимся с такой проблемой, не скрывать свои эмоции и не боятся их проживать, сообщил сайт «7 дней».
психология
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