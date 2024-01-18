Общество 18 января 2024, 17:29 Психолог Ярикова: отсутствие интереса к мнению оппонента указывает на неприязнь к человеку

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Фраза «Нужен будет твой совет, я спрошу» и полное отсутствие интереса к мнению оппонента указывает на неприязнь к человеку. Об этом рассказала психолог Елена Ярикова, сообщил Life.

По словам специалиста, такая неуважительная форма общения только подчеркивает ненависть. Такую фразу можно услышать в тот момент, когда градус ненависти к человеку уже достиг предела и собеседник больше не в силах сдерживать негатив.

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Кроме того, на чувство неприязни укажут фразы «Мне нет до тебя дела», «Ничего другого от тебя и не ожидал», «Если бы не ты, все было бы хорошо», отметила психолог.