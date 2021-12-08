Психолог Яничева рассказала, как сбросить стресс

Психолог Татьяна Яничева рассказала о способах, которые помогут сбросить напряжение. Об этом сообщило РИА ФАН.

По ее словам, лучший вариант — физическая нагрузка. Какая именно, можно выбрать самому. Также отлично подойдет обсуждение своих проблем. В идеале, с психологом.

«Но не все люди доходят до специалиста, ведь не все готовы к этому. Есть те счастливцы, у кого есть близкие люди, друзья, которым можно выговориться: они не будут тебя поправлять, объяснять, что ты не прав, никак не станут оценивать, а просто выслушают», — заключила Яничева.