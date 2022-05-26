Психолог Яна Аурова посоветовала, как договориться с коллегами о температуре в офисе

Среди людей, работающих в одном помещении, иногда возникают конфликты из-за проветривания: одни все время открывают окна, другим всегда холодно и дует. В разговоре с ИА Nation News психоантрополог и психолог Яна Аурова рассказала, как можно попробовать решить такую проблему.

Первое, что можно сделать — обсудить все в непринужденном разговоре, когда все коллеги могут встретиться за чашкой чая, поделиться переживаниями, которые вызывают какой-либо негатив или неудовлетворенность.

«Именно в рамках такого формата легко найти точки соприкосновения, обсудить предпочтения каждого и создать идеальную картину взаимоотношений. Вариантов много. Можно прописать на бумаге все пожелания или недовольства», — сказала психолог.

Можно поговорить с работодателем и попросить установить четкий регламент проветривания офисных помещений. При этом можно ориентироваться на температуру воздуха, оптимальную для офиса.

«Атмосфера любого помещения должна быть уютной и комфортной — это немаловажные условия, влияющие на нервную систему, психику и общее состояние. Оптимальная температура в офисе +22…+ 25 (холодное время) и +25 градусов (теплое)», — отметила Яна Аурова.