Общество 21 декабря 2023, 14:56 Психолог Якушева назвала нормальным явлением снижение работоспособности перед Новым годом

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Клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева в беседе с «Известиями» объяснила, что снижение работоспособности или прокрастинация в преддверии новогодних праздников считаются нормальным явлением.

Специалист порекомендовала перестать заниматься самообвинениями, а попробовать понять причины снижения эффективности в работе. Иногда это может быть банальная усталость или нехватка витамина D в организме.

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«Для того, чтобы помочь себе, обратите внимание на свое общее самочувствие и позаботьтесь о достаточном и регулярном сне, питании, физической активности. Также помогут многочисленные дыхательные практики», — сообщила Якушева.

В более тяжелых случаях, когда стресс или усталость не проходят, следует обратиться к специалисту.