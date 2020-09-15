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    15 сентября 2020, 10:23

    Психолог: избавиться от синдрома «самозванца» возможно

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Ключников, директор Центра практической психологии, в беседе с радио Sputnik объяснил, с чем может быть связан синдром «самозванца».

    Напомним, синдром «самозванца» — когда компетентные люди недооценивают свои способности, считают, что успеха добились незаслуженно. В психологии говорят, что это явление является болезненным наследие синдрома отличника.

    «В основе синдрома самозванца — страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит все, что с ним происходит, какими-то внешними обстоятельствами, то он подстелет себе соломку на будущее. Если произойдет какое-то низвержение с трона, то человек сможет объяснить это тем, что он заранее говорил, что все так и будет. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя», — пояснил психолог.

    Он подчеркнул, что избавиться от синдрома и стать действительно успешным возможно, так как это лечится. Если не получается самостоятельно необходимо обратиться к специалисту. Ключников советует понять, что не только вы сталкиваетесь с подобными чувствами. Также необходимо выписать все свои достижения. После этого важно отделить реальный успех от мнения других. Если вы не уверены, что это действительно является достижением, то надо это подтвердить.

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