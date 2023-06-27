Общество 27 июня 2023, 18:56 Психолог Ивойлова рассказала, что мастер-классы смогут помочь ребенку выбрать профессию

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Около половины всех выпускников не знают, кем хотят быть после школы, справиться с этой проблемой помогут мастер-классы. Об этом Life рассказала детский клинический психолог, системный семейный терапевт Татьяна Ивойлова.

Она объяснила, что при выборе будущей профессии важно учитывать цели ребенка и его характер. Так, для разных детей могут быть важны такие моменты, как популярность, высокий доход или новые впечатления. Познакомиться с разными вариантами будущих специальностей можно благодаря мастер-классам.

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«Чтобы определиться с выбором будущей профессии, можно обратиться за помощью к профессионалам — психологам, нейропсихологам», — отметила специалист.

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