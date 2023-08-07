Общество 07 августа 2023, 15:39 Психолог Ивкова: специалист поможет создать все необходимые условия для личностного роста

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Большинство россиян предпочитают решать все свои психологические проблемы с друзьями, нежели в кабинете у специалиста. О преимуществах терапии у профессионала рассказала Life психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.

По словам эксперта, профессионал всегда выслушает и даст столько моральной поддержки, сколько необходимо. Также психолог не станет использовать полученную информацию против человека и поможет увидеть точки развития в самых тяжелых ситуациях.

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Отмечается, что только 5% соотечественников готовы решать свои проблемы со специалистом.