Общество 07 марта 2023, 11:45 Психолог Ивкова рассказала, опасно ли дружить с бывшими коллегами

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Многим россиянам при увольнении довольно сложно расставаться с коллегами, с которыми они подружились. О том, опасно ли поддерживать дружеские связи с товарищами по старой работе, рассказала клинический психолог Budu Кристина Ивкова в беседе с Life.

По словам специалиста, желание поддерживать связи с бывшими коллегами интуитивно связано с ощущением безопасности и предсказуемости.

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Психолог подчеркнула, что дружба с бывшими товарищами по работе не станет преградой для интеграции человека в новый коллектив. Однако для некоторых людей такое общение может негативно сказаться на налаживании связей на новом месте.

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